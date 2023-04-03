Филатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Михаил

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

22.04.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
28.04.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
12.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
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Смерть
Неизвестно
30-12-2022 Приходили командир и врач к жене, потом к родителям и сообщили, что осколок мины или гранаты задел сонную артерию и скорая не могла уже ничего сделать. В 14:20 это произошло. Вечерняя сво... Показать все
Похороны
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Вера написала в What'sApp-группе Филатовы: Похороны 5 января(ул.Октябрьская 340 д.кв.10)ориентировочно подходить к 10 часам это если домой,затем отпевание в Покровской церкви,а в 14: 00 поминки в кафе... Показать все

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