Филатов Михаил
Место рождения
Дата рождения22.04.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
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Смерть
Неизвестно
30-12-2022 Приходили командир и врач к жене, потом к родителям и сообщили, что осколок мины или гранаты задел сонную артерию и скорая не могла уже ничего сделать. В 14:20 это произошло. Вечерняя сво... Показать все
Похороны
Неизвестно
Вера написала в What'sApp-группе Филатовы: Похороны 5 января(ул.Октябрьская 340 д.кв.10)ориентировочно подходить к 10 часам это если домой,затем отпевание в Покровской церкви,а в 14: 00 поминки в кафе... Показать все