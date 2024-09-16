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Родина Оксана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.2002

Сын: Инфантьев Даниил Викторович

Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
27.10.2006

Сын: Инфантьев Арсений Викторович

Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.2009

Сын: Инфантьев Тимофей Викторович

Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Михайлович

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