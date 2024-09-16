Родина Оксана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2002
Сын: Инфантьев Даниил Викторович
Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.2006
Сын: Инфантьев Арсений Викторович
Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.2009
Сын: Инфантьев Тимофей Викторович
Отец ребёнка: Инфантьев Виктор Михайлович