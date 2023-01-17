Руденко Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Григорий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

06.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Руденко Семен

Мать: не указана

вычислено из метрики по смерти от 06.03.1915
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
06.03.1915
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
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