Руденко Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти06.03.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Руденко Семен
Мать: не указана
вычислено из метрики по смерти от 06.03.1915
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
06.03.1915
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.