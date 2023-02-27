Шубакова (Горбунова) Анна Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти?.06.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Горбунов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Манылово, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
?.06.1978