Шубакова (Горбунова) Анна Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубакова (Горбунова) Анна Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

?.06.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Горбунов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Манылово, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.1978

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