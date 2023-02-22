Абросимова (Головина) Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова (Головина) Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880

Муж: Абросимов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
20.06.1882 ст.

Дочь: Абросимова Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1886 ст.

Дочь: Абросимова Татьяна Илларионовна

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Абросимов Василий Илларионович

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Абросимова Вера Илларионовна

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1894

Сын: Абросимов Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Смерть
Около 1990
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