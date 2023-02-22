Абросимова (Головина) Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
20.06.1882 ст.
Дочь: Абросимова Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
26.12.1886 ст.
Дочь: Абросимова Татьяна Илларионовна
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Абросимов Василий Илларионович
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Абросимова Вера Илларионовна
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
24.02.1894
Сын: Абросимов Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Смерть
Около 1990