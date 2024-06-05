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Часовникова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Часовникова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Часовникова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Часовникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Часовникова Агафья

Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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