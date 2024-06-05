Часовникова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Часовникова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Часовникова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Часовникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Часовникова Агафья
Отец ребёнка: Часовников Николай Иванович
Смерть
Неизвестно