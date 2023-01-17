Хисматулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Хисматуллин Рахматулла

Мать ребёнка: не указана

Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Сафиулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Шарифулла

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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