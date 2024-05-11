Рогожников Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогожников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Рогожников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ручьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1959

Дочь: Рогожникова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Ручьева Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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