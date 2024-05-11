Рогожников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручьева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рогожников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ручьева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1959
Дочь: Рогожникова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Ручьева Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно