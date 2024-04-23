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Василий Максимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

02.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Максим Григорьевич

Мать: Прасковья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Богдановна

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1855

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1862

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1872

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Дорофей Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
02.10.1899
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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