Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти02.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Максим Григорьевич
Мать: Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Богдановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1855
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Богдановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1862
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Богдановна
Рождение ребёнка
28.10.1872
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Богдановна
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Дорофей Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Богдановна
Смерть
02.10.1899