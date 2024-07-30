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Носов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Игорь Викторович

Мать ребёнка: Носова (Стулова) Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Стулова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.10.1971

Дочь: Носова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Носова (Стулова) Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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