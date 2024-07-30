Носов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носова (Стулова) Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1971
Дочь: Носова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Носова (Стулова) Валентина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно