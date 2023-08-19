Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Бугуруслан

Дата рождения

25.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1984

Отец: Иванов Борис

Мать: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ева

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга

Рождение ребёнка
08.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга

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