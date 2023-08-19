Иванов Александр
Место рожденияБугуруслан
Дата рождения25.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1984
Отец: Иванов Борис
Мать: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Ева
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга
Рождение ребёнка
08.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ольга