Николаева Полина (Пелагея) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Николаев Григорий Никитич
Отец ребёнка: Николаев Никита Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Екатерина
Отец ребёнка: Николаев Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломкова Полина (Пелагея) Никитична
Отец ребёнка: Николаев Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно