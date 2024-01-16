Блинова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1616

Дочь: Блинова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Блинова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.10.1928

Дочь: Блинова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Дмитриевич

Смерть
1965
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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