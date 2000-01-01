Хромова (Яковлева) Пелагея Ивановна
Место рожденияВедомство Чаусовского острога д. Мельникова
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Яковлевых Мария Клементьевна
Отец ребёнка: Хромов Климент Елисеевич
Ведомство Чаусовского острога
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Ушковское Верхнекаинского уезда