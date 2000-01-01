Хромова (Яковлева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Яковлева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Яковлевых Мария Клементьевна

Отец ребёнка: Хромов Климент Елисеевич

Ведомство Чаусовского острога
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Климент Елисеевич

Смерть
Неизвестно
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
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