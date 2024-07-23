Сутугина Васса Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутугина Васса Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1773

Муж: Сутугин Андрей Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сутугин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Сутугин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сутугин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сутугин Андрей Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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