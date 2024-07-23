Сутугина Васса Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1773
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Сутугин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сутугин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Сутугин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно