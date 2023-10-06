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Щербак Андрей Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1872

Отец: Щербак Василий Матвеевич

Мать: Щербак Ксения Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.06.1891

Жена: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1892

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1895

Дочь: Щербак Ефросиния Андреевна

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Щербак Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1899

Сын: Щербак Иван Андреевич

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1901

Сын: Щербак Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Щербак Анна Андреевна

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1906

Сын: Щербак Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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