Щербак Андрей Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1872
Отец: Щербак Василий Матвеевич
Мать: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.06.1891
Жена: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1892
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1895
Дочь: Щербак Ефросиния Андреевна
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Щербак Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1899
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1901
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Щербак Анна Андреевна
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1906
Мать ребёнка: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно