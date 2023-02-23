Абрамов Дементий Семёнов
Место рождениядеревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Рождение ребёнка
13.08.1867
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Григорьева
деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно