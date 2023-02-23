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Абрамов Дементий Семёнов

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Место рождения

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Рождение ребёнка
13.08.1867

Сын: Абрамов Пётр Дементьев

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Григорьева

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Наталья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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