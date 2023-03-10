Кузнецова (Кузнецова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Кузнецова) Александра Ивановна

Кузнецова (Кузнецова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1888

Дата смерти

10.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1888

Отец: Годовалов Иван Иосифов

Мать: Ульяния Филиппова

Бракосочетание
14.02.1907

Муж: Кузнецов Яков Захарович

Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Кузнецов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович

Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Память народа
Рождение ребёнка
02.04.1919

Дочь: Сальникова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович

Рождение ребёнка
06.04.1923

Сын: Кузнецов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович

Рождение ребёнка
06.04.1923

Сын: Кузнецов Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годовалова Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович

Смерть
10.08.1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close