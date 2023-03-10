Кузнецова (Кузнецова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1888
Дата смерти10.08.1947
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1888
Отец: Годовалов Иван Иосифов
Мать: Ульяния Филиппова
Бракосочетание
14.02.1907
Рождение ребёнка
30.05.1911
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович
Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Память народа
Рождение ребёнка
02.04.1919
Дочь: Сальникова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович
Рождение ребёнка
06.04.1923
Сын: Кузнецов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович
Рождение ребёнка
06.04.1923
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годовалова Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Захарович
Смерть
10.08.1947