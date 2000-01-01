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Ильиных Иван Евдокимович
Ильиных Иван Евдокимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1768
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Евдоким Ильин
Вычислено 1735 г.р.
Мать
(Ильиных) Пелагея Васильевна
Вычислено 1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец:
Ильиных Евдоким Ильин
Мать:
Пелагея Васильевна
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