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Корзухин Александр Александрович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

31.05.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Корзухина Екатерина Владимировна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзухина Мария Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.2017

Дочь: Корзухина Александра Александровна

Мать ребёнка: Корзухина Мария Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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