Корзухин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения31.05.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзухина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
21.05.2017
Дочь: Корзухина Александра Александровна
Мать ребёнка: Корзухина Мария Сергеевна