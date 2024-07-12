Абдулмезитова Махмуба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баширов Мухаметрахим
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мухаметрахимов Хисметулла
Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мухаметрахимов Мухаметвали
Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мухаметрахимов Мухаметгали
Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим
Смерть
Неизвестно