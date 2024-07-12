Абдулмезитова Махмуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмезитова Махмуба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Мухаметрахим

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мухаметрахимов Фетхулла

Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мухаметрахимов Хисметулла

Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мухаметрахимов Мухаметвали

Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мухаметрахимов Мухаметгали

Отец ребёнка: Баширов Мухаметрахим

Смерть
Неизвестно

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