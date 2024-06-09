Ермаков Петр Евдокимович
Место рождения
Дата рождения09.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1918
Крещение
09.09.1918
восприемники: той же деревни крестьянин Николай Андреевичъ Кудрявцевъ и крестьянка д. Кошелева Мария Петровна Ряби?ва Протоиерей Иоаннъ Тройцкий
Военная служба
04.05.1943
Дата рождения __.__.1918 Место рождения Ленинградская обл., Тихвинский р-н, Гуреничи Место призыва Ленгерский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Ленгерский р-н Дата призыва __.05.1943 Воинск... Показать все
Смерть
Неизвестно