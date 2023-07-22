Дамеева (Маркизова) Агафья Ангадыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамеева (Маркизова) Агафья Ангадыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1902

Дата смерти

14.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1902

Отец: Маркизов Ангадык

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1931

Сын: Дамеев Данил Леонтьевич

Отец ребёнка: Дамеев Леонтий Бадмаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малакшинова Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Дамеев Леонтий Бадмаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дамеев Леонтий Бадмаевич

Смерть
14.10.1971
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