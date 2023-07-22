Дамеева (Маркизова) Агафья Ангадыковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1902
Дата смерти14.10.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1902
Отец: Маркизов Ангадык
Рождение ребёнка
14.05.1931
Отец ребёнка: Дамеев Леонтий Бадмаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малакшинова Раиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Дамеев Леонтий Бадмаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1971