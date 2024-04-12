Ерохина (Субботина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (Субботина) Лидия Васильевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1878

Отец: Субботин Василий Сампсоныч

Мать: Субботина Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
05.11.1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Godparents:Иван Арсеньев Ландышев и Евдокия Дейч | Санкт-Петербург, Казанский собор
Бракосочетание
До 1904

Муж: Ерохин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Ерохин Андрей (Адя) Александрович

Отец ребёнка: Ерохин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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