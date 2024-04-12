Ерохина (Субботина) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1878
Крещение
05.11.1878
Godparents:Иван Арсеньев Ландышев и Евдокия Дейч | Санкт-Петербург, Казанский собор
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Сын: Ерохин Андрей (Адя) Александрович
Отец ребёнка: Ерохин Александр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно