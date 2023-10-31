Сенников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Сенникова Валерия Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.2006

Сын: Сенников Руслан Александрович

Мать ребёнка: Щербакова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
04.05.2012

Дочь: Сенникова Диана Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Галина Михайловна

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