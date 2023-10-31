Сенников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Сенникова Валерия Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.2006
Сын: Сенников Руслан Александрович
Мать ребёнка: Щербакова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.2012
Дочь: Сенникова Диана Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно