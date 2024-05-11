Евстропов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти13.03.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Евстропов Гаврила Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евстропова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евстропова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Евстропов Николай Иванович
Мать ребёнка: Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Евстропов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мария Авраамовна
Тоншаево-Естроново, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Евстропова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Евстропова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Евстропова Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.03.1958
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Похоронен на Тоншаевском сельском кладбище