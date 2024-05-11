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Евстропов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

13.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Евстропов Гаврила Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евстропова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евстропова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Евстропов Николай Иванович

Мать ребёнка: Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Евстропов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мария Авраамовна

Тоншаево-Естроново, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Евстропова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Евстропова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Евстропова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.03.1958
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Похоронен на Тоншаевском сельском кладбище

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