Коновалов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения01.12.?
Дата смерти20.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1987
Сын: Коновалов Илья Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1989
Дочь: Волкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Нина Ивановна
Смерть
20.03.2001