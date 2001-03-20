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Коновалов Николай Павлович

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Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

01.12.?

Дата смерти

20.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1987

Сын: Коновалов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Нина Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1989

Дочь: Волкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Нина Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Нина Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
20.03.2001
Мытищи, Мытищи, Московская область
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