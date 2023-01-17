Попова (Лицукова) Татьяна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Лицукова) Татьяна Митрофановна

Попова (Лицукова) Татьяна Митрофановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1928

Дочь: Попова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Лицуков Григорий Антонович

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лицуков Семен Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лицуков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лицукова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лицукова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Свистовка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лицуков Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close