Попова (Лицукова) Татьяна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1928
Дочь: Попова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Лицуков Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лицуков Семен Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лицуков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лицукова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лицукова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно