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Фаттахов Фаттах

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать ребёнка: Фаттахова Гайша

с. Нижние Киги
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна

Мать ребёнка: Фаттахова Гайша

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна

Мать ребёнка: Фаттахова Гайша

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Рашит Фаттахович

Мать ребёнка: Фаттахова Гайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаттахова Гайша

Смерть
До 1941
Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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