Фаттахов Фаттах
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Мать ребёнка: Фаттахова Гайша
с. Нижние Киги
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна
Мать ребёнка: Фаттахова Гайша
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна
Мать ребёнка: Фаттахова Гайша
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Рашит Фаттахович
Мать ребёнка: Фаттахова Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаттахова Гайша
Смерть
До 1941
Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан