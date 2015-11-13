Галиуллин Магсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиуллин Магсум

Галиуллин Магсум

Место рождения

д. Нижний Биябаш РТ

Дата рождения

1938

Дата смерти

13.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Булатов Нурулла

Мать: Галиуллина Гулькабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.2015
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.