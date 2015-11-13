Галиуллин Магсум
Место рожденияд. Нижний Биябаш РТ
Дата рождения1938
Дата смерти13.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Булатов Нурулла
Мать: Галиуллина Гулькабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.2015
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно