Валиуллин Васил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Васил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Валиуллина Катебэ

Рождение ребёнка
17.06.1975

Сын: Валиуллин Ильнар Василович

Мать ребёнка: Валиуллина Гузалья

Верхние Шипки, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Ильмир Василович

Мать ребёнка: Валиуллина Гузалья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиуллина Гузалья

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