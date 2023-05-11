Валиуллин Васил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Валиуллина Катебэ
Рождение ребёнка
17.06.1975
Сын: Валиуллин Ильнар Василович
Мать ребёнка: Валиуллина Гузалья
Верхние Шипки, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Ильмир Василович
Мать ребёнка: Валиуллина Гузалья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валиуллина Гузалья