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Heinonen Juho Juhonpoika

Место рождения

Soanlax, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

13.11.1823

Дата смерти

14.01.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1823

Отец: Heinonen Juho Antinpoika

Мать: Heinonen (Partanen) Liisa Pekantytär

Крещение
11.03.1824
Рождение ребёнка
05.12.1857

Сын: Heinonen Antti Juhonpoika

Мать ребёнка: Heinonen (Koljonen) Tiina Antintytär

Рождение ребёнка
11.02.1863

Дочь: (Heinonen) Kaisa Juhontytär

Мать ребёнка: Heinonen (Koljonen) Tiina Antintytär

Смерть
14.01.1883

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