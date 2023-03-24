Heinonen Juho Juhonpoika
Место рожденияSoanlax, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения13.11.1823
Дата смерти14.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1823
Крещение
11.03.1824
Рождение ребёнка
05.12.1857
Сын: Heinonen Antti Juhonpoika
Мать ребёнка: Heinonen (Koljonen) Tiina Antintytär
Рождение ребёнка
11.02.1863
Дочь: (Heinonen) Kaisa Juhontytär
Мать ребёнка: Heinonen (Koljonen) Tiina Antintytär
Смерть
14.01.1883