Головина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1936

Сын: Головин Александр Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Николай Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Головин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозжова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр

Смерть
Неизвестно
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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