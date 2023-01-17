Головина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1936
Сын: Головин Александр Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Николай Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Головин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозжова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр
Смерть
Неизвестно
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область