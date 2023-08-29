Крыжевич Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыжевич Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Размыслов Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1958

Сын: Размыслов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Размыслов Иван Макарович

Рождение ребёнка
13.03.1965

Сын: Размыслов Вадим Иванович

Отец ребёнка: Размыслов Иван Макарович

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