Крыжевич Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Размыслов Сергей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1958
Сын: Размыслов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Размыслов Иван Макарович
Рождение ребёнка
13.03.1965
Отец ребёнка: Размыслов Иван Макарович