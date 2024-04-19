Малышев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1910 ст.
Дата смерти14.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Анна Ивановна
Призыв на военную службу
?.09.1944
Смерть
14.02.1945
Погиб в бою (Польша, Быдгощское воев., пов. Тухольский, г. Тухоля, южная окраина). Захоронение - Польша, г. Тютель