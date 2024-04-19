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Малышев Иван Алексеевич

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1910 ст.

Дата смерти

14.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Анна Ивановна

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Призыв на военную службу
?.09.1944
Смерть
14.02.1945
Погиб в бою (Польша, Быдгощское воев., пов. Тухольский, г. Тухоля, южная окраина). Захоронение - Польша, г. Тютель

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