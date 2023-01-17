Квасов Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: ?
Рязанская обл., Ухоловский р-н
Рождение ребёнка
1903
Сын: Квасов Дмитрий? Ермолаевич
Мать ребёнка: ?
Рязанская обл., Ухоловский р-н, с. Чуриловка
Рождение ребёнка
05.02.1908
Дочь: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна
Мать ребёнка: ?
Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ермолаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рязанская губ., Ряжский уезд, Еголдаевская вол.
Смерть
Неизвестно