Квасов Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасов Ермолай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Квасов Егор Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Рязанская обл., Ухоловский р-н
Рождение ребёнка
1903

Сын: Квасов Дмитрий? Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Рязанская обл., Ухоловский р-н, с. Чуриловка
Рождение ребёнка
05.02.1908

Дочь: Федосова Агафья (Галя) Ермолаевна

Мать ребёнка: ?

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ермолаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Илья Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: ?

Рязанская губ., Ряжский уезд, Еголдаевская вол.
Смерть
Неизвестно
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