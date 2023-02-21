Леман (Матвеева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леман (Матвеева) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Матвеев Александр Петрович

Мать: Матвеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Леман Николай (Кока) Александрович

Отец ребёнка: Леман Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Леман Михаил Александрович

Отец ребёнка: Леман Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Литератор
Смерть
1975
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