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Рачков Дмитрий Васильев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рачков Василий Никифоров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рачков Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Рачкова Матрёна Кондратьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рачков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Рачкова Матрёна Кондратьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Просковья Дмитриева

Мать ребёнка: Рачкова Матрёна Кондратьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
99 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачкова Матрёна Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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