Рачков Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Рачков Василий Никифоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Рачкова Матрёна Кондратьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рачков Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Рачкова Матрёна Кондратьева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Просковья Дмитриева
Мать ребёнка: Рачкова Матрёна Кондратьева
Место жительства
1850
99 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно