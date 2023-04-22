Халикова (Шайдулина) Минхажар Шайдула кызы
Место рождения
Дата рождения09.07.1912
Дата смерти09.08.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1912
Отец: Шайдулин Шайдула
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1935
Дочь: Фархутдинова (Халикова) Гольфира Валимухаммат кызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1947
Дочь: Бадретдинова (Халикова) Флюра Валимухаммат кызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1950
Сын: Халиков Альфир Валимухаммат улы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.1990