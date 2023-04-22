Халикова (Шайдулина) Минхажар Шайдула кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликова (Шайдулина) Минхажар Шайдула кызы

Халикова (Шайдулина) Минхажар Шайдула кызы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.07.1912

Дата смерти

09.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1912

Отец: Шайдулин Шайдула

Мать: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1935

Дочь: Фархутдинова (Халикова) Гольфира Валимухаммат кызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1947

Дочь: Бадретдинова (Халикова) Флюра Валимухаммат кызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Халиков Альфир Валимухаммат улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.08.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.