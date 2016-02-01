Дасаев Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дасаев Якуб

Место рождения

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино

Дата рождения

11.02.1931

Дата смерти

?.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1931

Отец: Дасаев Мирхафиз

Мать: ?

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дасаева Разыя

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дасаева Разыя

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
22.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дасаева Разыя

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Смерть
?.02.2016
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
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