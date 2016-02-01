Дасаев Якуб
Место рожденияПензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Дата рождения11.02.1931
Дата смерти?.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1931
Отец: Дасаев Мирхафиз
Мать: ?
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
20.09.1954
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
07.01.1957
Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
22.09.1962
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Смерть
?.02.2016
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино