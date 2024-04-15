Белокур Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.

Сын: Белокур Василий Данилович

Мать ребёнка: Белокур Дарья Елпидифоровна (Нестеровна)

Восприемник
23.12.1914 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Андреевна Сердюк
Восприемник
24.05.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Федотович Рыбак
Рождение ребёнка
29.01.1916 ст.

Сын: Белокур Георгий Данилович

Мать ребёнка: Белокур Дарья Елпидифоровна (Нестеровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Дарья Елпидифоровна (Нестеровна)

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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