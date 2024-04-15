Белокур Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.
Сын: Белокур Василий Данилович
Мать ребёнка: Белокур Дарья Елпидифоровна (Нестеровна)
Восприемник
23.12.1914 ст.
Анастасия Андреевна Сердюк
Восприемник
24.05.1915 ст.
Михаил Федотович Рыбак
Рождение ребёнка
29.01.1916 ст.
Сын: Белокур Георгий Данилович
Мать ребёнка: Белокур Дарья Елпидифоровна (Нестеровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно