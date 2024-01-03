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Белов Пелагея Степанова

Место рождения

Михайловка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Бракосочетание
22.08.1883

Муж: Белов Николай

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Белова) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1887

Сын: Белов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Белов Николай Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Калинин (Калинина (Белова)) Праскева Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1895

Дочь: Рындин (Зиновьева (Белова)) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Смерть
Неизвестно

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