Белов Пелагея Степанова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.08.1883
Муж: Белов Николай
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Белова) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
12.05.1887
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
28.11.1890
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Калинин (Калинина (Белова)) Праскева Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай
Рождение ребёнка
22.12.1895
Дочь: Рындин (Зиновьева (Белова)) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай
Смерть
Неизвестно