Кузнецов Леонтий Севостьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Леонтий Севостьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1909

Сын: Кузнецов Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.08.1910

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.10.1911

Дочь: Елисавета Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1911
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Ку Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.05.1915

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1916

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Агрипина Симеоновна

Смерть
Неизвестно
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