Кузнецов Леонтий Севостьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
23.05.1909
Сын: Кузнецов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
06.08.1910
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
13.10.1911
Дочь: Елисавета Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
06.08.1913
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
07.05.1915
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
12.07.1916
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Агрипина Симеоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно