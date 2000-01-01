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Есаков Афанасий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есаков Василий Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Сильвестр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Андреян Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1678
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