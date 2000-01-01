Есаков Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есаков Василий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаков Сильвестр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаков Андреян Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1678