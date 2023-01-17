Вуколов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.03.1910
Дата смерти?.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1910
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Работа или профессия
1947
Занял пост председателя Мытненского с/с
Рождение ребёнка
1947
Смерть
?.12.1987