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Вуколов Василий Александрович

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Место рождения

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.03.1910

Дата смерти

?.12.1987

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1910

Отец: Вуколов-Васильев Александр Васильевич

Мать: Вуколова Прасковья Александровна

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1937

Жена: Зверева Клавдия Сергеевна

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Клавдия Сергеевна

Работа или профессия
1947
Занял пост председателя Мытненского с/с
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Клавдия Сергеевна

Смерть
?.12.1987
Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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