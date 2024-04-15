Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Ахмадулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1926
Сын: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович
Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы
Рождение ребёнка
02.02.1929
Дочь: Мифтахова (Зарипова) Зәйтүнә Мифтахутдиновна
Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы
Рождение ребёнка
14.10.1930
Дочь: (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна
Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы
Рождение ребёнка
22.12.1932
Сын: Мифтахов Хамис Мифтахутдинович
Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы
Смерть
1987