Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ахмадулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
02.12.1926

Сын: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
02.02.1929

Дочь: Мифтахова (Зарипова) Зәйтүнә Мифтахутдиновна

Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
14.10.1930

Дочь: (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
22.12.1932

Сын: Мифтахов Хамис Мифтахутдинович

Отец ребёнка: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.