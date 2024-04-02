Быстрова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1900
Дата смерти13.08.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900
Отец: Бородаченков Алексей
Мать: Бородаченкова ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Быстров Евгений
Отец ребёнка: Быстров Михаил
Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Быстров Анатолий
Отец ребёнка: Быстров Михаил
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Быстров Лев
Отец ребёнка: Быстров Михаил
Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Смерть
13.08.1976
Похороны
Неизвестно
г.Моршанск