Быстрова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

13.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: Бородаченков Алексей

Мать: Бородаченкова ?

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Быстров Евгений

Отец ребёнка: Быстров Михаил

Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Быстров Анатолий

Отец ребёнка: Быстров Михаил

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Быстров Лев

Отец ребёнка: Быстров Михаил

Р/п Земетчино, Пензенской обл.
Смерть
13.08.1976
Похороны
Неизвестно
г.Моршанск
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