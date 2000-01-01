Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Боровков Пётр
Мать: Боровков Ирина
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1767