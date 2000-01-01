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Боровков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1678 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1751 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Боровков Пётр

Мать: Боровков Ирина

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Аксинья Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1767
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