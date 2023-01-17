Саввина Матрёна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаввина Матрёна Семеновна

Саввина Матрёна Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Семён

Мать: Захарова Варвара

Рождение ребёнка
28.03.2000

Сын: Саввин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
07.10.2002

Сын: Саввин Семён Семенович

Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
16.10.2016

Сын: Олесов Максим Борисович

Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
28.11.2017

Дочь: Олесова София Борисовна

Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Михаил Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close