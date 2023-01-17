Саввина Матрёна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Семён
Мать: Захарова Варвара
Рождение ребёнка
28.03.2000
Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.2002
Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
16.10.2016
Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
28.11.2017
Дочь: Олесова София Борисовна
Отец ребёнка: Олесов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан