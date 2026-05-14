Рудик (Сидоренко) Анастасия Львовна 11.04.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рудик (Сидоренко) Анастасия Львовна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 11.04.1893 ст., Липовый Рог, Чернігівська область

умерла Неизвестно

Супруги
Рудик Семен Авдеевич12.02.1878 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1893 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Муж: Рудик Семен Авдеевич

Липовый Рог, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно

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