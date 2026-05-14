Рудик (Сидоренко) Анастасия Львовна
женский, родилась 11.04.1893 ст., Липовый Рог, Чернігівська область
умерла Неизвестно
Супруги
Рудик Семен Авдеевич12.02.1878 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
11.04.1893 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Муж: Рудик Семен Авдеевич
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно